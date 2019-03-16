كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشق نائب أسترالى بالبيض بعد لوم المهاجرين بسبب مذبحة مسجدى نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نائب مناهض للهجرة في أستراليا، للضرب بالبيض، من قبل مراهق، بسبب إلقاء اللوم على هجرة المسلمين في حادذ مذبحة مسجدين فى نيوزيلندا يوم الجمعة.

ويظهر المراهق في مقطع فيديو على صفحة عضو مجلس الشيوخ على موقع فيسبوك، وهو يقترب من النائب "أنينج" وهو يتحدث إلى المراسلين في ضاحية ملبورن الجنوبية الشرقية، ويمسك المراهق هاتفًا محمولًا في يده ويحطم البيضة على ظهر رأس أنينج باليد الأخرى.

ورداً على ذلك، استدار أنينج، ليضرب الشاب بسرعة علي وجهه مرتين، وتبع ذلك شجار يقوم فيه رجال آخرون بإلقاء المراهق على الأرض حتى يصل ضباط الشرطة.

وقال متحدث بإسم شرطة فيكتوريا، إن الضباط اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 17 عامًا في مكان الحادث وأفرجوا عنه لاحقًا في انتظار مزيد من التحقيقات.

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وبعد استشهاد ما لا يقل عن 49 شخصًا بالرصاص في مسجدين في كريستشيرش، أنينج، عبر موقع تويتر، "إنّ السبب الحقيقي لإراقة الدماء في شوارع نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح المتعصبون المسلمون يهاجرون إلى نيوزيلندا في المقام الأول ".

وأثارت تصريحاته الإدانة عبر الطيف السياسي، وقال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي ​​"إن هذه التعليقات مروعة وقبيحة وليس لها مكان في أستراليا".

ووفقاً لصحيفة "نيزيزرك تايمز"، اليوم، كان أنينج، الذي تم انتخابه كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كوينزلاند في عام 2017، معروف بآرائه المناهضة للهجرة وملاحظاته المثيرة.

وتبرع العديد من الناس، الليوم السبت، بأموال عبر الإنترنت لتغطية الرسوم القانونية للمراهق ولمساعدته على شراء "مزيد من البيض".