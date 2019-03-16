كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبى لن تمر دون رد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة دون أن تحدد الإجراء الذي ستتخذه.

وأضاف الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 8 روس آخرين إلى قائمة العقوبات الخاصة به بسبب مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، بمن فيهم كبار مسؤولي الأمن وقادة عسكريين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بمنع السفن الأوكرانية من الوصول إلى الميناء.

وتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي مع الذكرى الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتم التنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، كما فرض البلدان عقوبات جديدة على روسيا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان :"إنّ الجانب الروسي لن يترك هذا العمل غير الودي من جانب الاتحاد الأوروبي دون رد".

وفرض الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الروس فيما يتعلق بحادث وقع في بحر آزوف في نوفمبر الماضي، عندما أسرت البحرية الروسية 24 بحارًا أوكرانيًا وسفنهم في مضيق كيرتش بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وتابعت الوزارة، أن ادعاء الاتحاد الأوروبي بأن روسيا انتهكت القانون الدولي، واستخدمت القوة غير المبررة لا يتفق مع الواقع على الإطلاق.