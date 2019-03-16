كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماعات واتصالات للضغط على حماس بوقف قمع مظاهرات غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، عن اجتماع عاجل للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة والاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن حماس ضد عدد من الصحافيين والحقوقيين والمواطنين، على خلفية خروجهم في مظاهرات منددة بالغلاء وفرض الضرائب.

وقال مسؤول اللجنة السياسية في الجبهة الشعبية، إياد عوض الله، إن "الاجتماع سيبحث مستجدات الأوضاع، في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين الذين خرجوا ضمن حراك يسقط الغلاء، وكذلك اعتقال جملة من النشطاء والصحافيين والحقوقيين، الذي كانوا يعملون على رصد وتغطية فعاليات الحراك".

وأضاف عوض الله، أن "الجبهة وجهت دعوةً لقيادات الصف الأول لكل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لعقد لقاء عاجل، من أجل تباحث أوضاع القطاع وملاحقتها قبل أن تتدهور الأمور، ويتم اتخاذ إجراءات تكون انعكاساتها خطيرة على المواطنين".

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وتابع أن "الجبهة تبذل جهودها بشكل مستمر لحقن الدماء، ومنع تدهور الأوضاع في غزة، آملاً أن يخرج لقاء الفصائل بموقف وطني موحد، يعزز تلاحم وصمود الشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن "القيادة دعت الدول للضغط على حماس لوقف إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بالعيش الكريم وإلغاء الضرائب الغير قانونية".

وقمعت أجهزة أمن حماس على مدار اليومين الماضيين، مسيرات خرجت في في عدد من مناطق قطاع غزة، رفضاً للضرائب والغلاء، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما منعت اجهزة أمن حماس الصحافيين والمواطنين من تغطية هذه المسيرات.