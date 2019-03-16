كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية البريطانى: "أشعر بوجع فى البطن" بعد مذبحة نيوزيلندا.. "الإرهاب ليس له دين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان وزير الداخلية البريطانى، ساجد جاويد، الليلة الماضية مجزرة المسجد النيوزيلندي، ووصفها بأنها "هجوم على الحرية والقيم التي توحدنا جميعًا".

وقال جاويد، إن المبحة ضد 49 من المصلين الأبرياء أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش جعلته يشعر "بوجع فى بطنه"، كما أصيب 48 شخصًا بجروح خطيرة في هذه الأعمال الوحشية، وهي الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا، حيث نشر السفاح بثاً مباشر على موقع فيسبوك، للهجوم العنيف أمام العالم.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم، قال المصل سيد مزهر الدين، الذي فقد اثنين من أصدقائه في الهجوم: "جاء هذا الرجل من باب المدخل الرئيسي، كان هناك كبار السن يجلسون هناك يصلون وقد بدأ إطلاق النار عليهم".

وانطلق الشاب الذي كان يعمل في المسجد على مطلق النار، وأخذ مسدسه في هذه العملية.

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وقال مظهر الدين: "حاول البطل مطاردته ولم يتمكن من العثور على الزناد في البندقية، وركض وراءه، ولكن كان هناك أشخاص ينتظرونه في السيارة وهرب، كان مصير البطل الذي لم يكشف عن اسمه غير واضح.

ووعد جافيد، بتكريس حياته لمواجهة التطرف والكراهية من جميع شرائح المجتمع.

وقال حصرياً لصحيفة ديلي إكسبريس: "هذا دليل على أن الإرهاب ليس له دين.. سواء كانت الفظائع الإرهابية اليمينية المتطرفة أو الإسلامية، فهي تتعلق بالكراهية، ولا شيء غير ذلك.