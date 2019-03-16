كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر بريطانيا من هجمات إيرانية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر قائد أمريكي لمكافحة الإرهاب، من أنّ إيران لا تزال تهديدًا إرهابيًا كبيرًا لأمن المملكة المتحدة، على الرغم من العقوبات المتزايدة المفروضة على طهران.

ووفقاً لـ"ناثان سيلز"، منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي، لا تزال أوروبا وبريطانيا معرضتين لخطر هجوم، داعياً إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا من الدولة الشرق أوسطية، وقال، إن المملكة المتحدة كانت على الأرجح هدفًا لأنها تعتبر أرضًا خصبة لعملياتها.

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وأضاف سيلز لصحيفة التليجراف: "من غير المقبول أن تعتبر إيران القارة الأوروبية أرضًا خصبة لحملتها الإرهابية، وتابع: "إذا لم تكن هناك تقديرات، فإن إيران ستستمر في ذلك، لذلك يتعين علينا ردع أعمال الإرهاب في المستقبل. "

وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة، عن امتنانها لقرار المملكة المتحدة لاعترافها بتنظيم "حزب الله" اللبنانى الشيعى، كمنظمة إرهابية وليس كحركة سياسية ذات مصداقية.