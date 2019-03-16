كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 32 من داعش في الباغوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 32 مسلح على الأقل من تنظيم داعش الإرهابي بينهم أربع أمراء، مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية في مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، وهو تحالف مسلح يقوده أكراد، وذلك في المعقل الأخير للتنظيم الجهادي في سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان عن مقتل 32 جهادياً، بينهم أربعة أمراء في هجمات ومواجهات مسلحة تجري منذ أمس في بلدة الباغوز، المعقل الأخير لأفراد "داعش" وتقع على ضفاف نهر الفرات.

وأشار البيان إلى أن التحالف المؤلف بشكل أساسي من ميليشيات كردية شن هجوماً على مواقع وتجمعات لتنظيم داعش داخل الباغوز"، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وبين أن قوات سوريا الديمقراطية عثر على أحد مقاتليها الذي كان قد فقد منذ يومين، وكان مصابا بجروح متوسطة، وتم نقله مباشرة إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

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وأضاف البيان أن قوات "قسد" استولت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتزامن ذلك مع 12 غارة نفذها طيران التحالف الدولي على مواقع وتحصينات للتنظيم الإرهابي.

وتشن "قوات سوريا الديمقراطية" هجوماً على المعقل الأخيرة لتنظيم داعش الذي تحاصره منذ أسابيع، وكثفت في الأيام الأخيرة من هجماتها عليه.

إلا أنها توقف عملياتها لفترات زمنية محددة للسماح بخروج المقاتلين الذين استسلموا برفقة أسرهم من الباغوز.

ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 21 ألف شخص، بينهم 2800 مقاتل، رحلوا عن هذه المدينة منذ فبراير الماضي.