كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردنى يدين في برقية جريمة الاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الملك الأردني عبدالله الثاني برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا أكد فيها إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية.

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة، كما نقلت وكالة "بترا".

وأكد الملك عبد الله في البرقية موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له.

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وأعرب الملك في البرقية عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من اليوم قال مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير سفيان القضاة في بيان إن "عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، أمس الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

ووصل عدد ضحايا الحادث إلى 50 قتيلا بعد إعلان أسرة السعودي محسن المزيني عن وفاته.