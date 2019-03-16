مباراة الوداد وصانداونز تنطلق بقراءة الفاتحة على أحد ضحايا فاجعة الطائرة الإثيوبية – صورة

عرفت بداية مباراة الوداد البيضاوي وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، والتي تقام حاليا بالمجمع الرياضي الأمير مولا عبد الله بالرباط، قراءة الفاتحة ترحما على أحد الضحايا المغاربة الذي لقو حتفهم في الطائرة الإثيوبية التي سقطت الأحد الماضي.

ويتعلق الأمر بمندوب مباريات مغربي، كان في مهمة في كينيا، قبل أن يلقى حتفه في الفاجعة، إلى جانب مغربي آخر، و147 راكبا من مختلف الجنسيات.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أكدت بأن هذه الكارث الجوية، عرفت وفاة مغربيين إثنين، هما ي “أحمد ش”، وهو مدير جهوي بوزارة البيئة والتنمية المستدامة عن جهة درعة تافيلالت، و “الحسن س”، والذي كان يعمل أستاذا جامعيا بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وقد كانا في إثيوبيا متوجهين صوب كينيا، من أجل المشاركة في ندوة دولية حول البيئة في العاصمة نايروبي.