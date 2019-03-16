حقوقيون يطلقون حملة ضد العنف والتحرش الجنسي بالنساء والتلاميذ

أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من مؤسسة ماخدن هاوس الهولندية، حملة تحسيسية، لفائدة النساء والتلاميذ الدار البيضاء، وذلك تحت شعار ” قانون 13-103 قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي”، وذلك طيلة سنة 2019.

وتهدف هذه الحملة إلى التعريف التوعية بمستجدات القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي هذا السياق، تقول بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي والمساواة في حديثها مع “اليوم24”: “إن الحملة تتخذ شكل قافلة تحط رحالها بمجموعة من مقاطعات مدينة الدار البيضاء من أجل التواصل مع الجمهور عبر لقاءات مفتوحة، ورشات تكوينية، نقاشات وموائد مستديرة، كما ينتظر أن تطال هذه الحملة جمهورا واسعا من النساء من مختلف الفئات، وكذا تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ومجموعة الأطر الجمعوية”.

وأكدت بشرى أن” قانون 13-103يتكلم عن العنف والتحرش الجنسي، والتعريف به خاصة لفائدة التلاميذ، يهدف إلى استيعابهم أن التحرش فعل يدخل في إطار العنف الجنسي، وكذلك مرتكبه يعاقب قانونا بالغرامة والسجن”.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “التلاميذ يجب أن يستوعبوا أيضا أن القانون ينص على تجريم العنف الرقمي، مثل التحرش بفيديو أو كتابة ميساجات عبر الواتساب أو رسالة نصية، او التشهير بالصور؛ وهذا كله ضروري ان يستوعبه التلاميذ، خاصة وأنهم عرضة إلى العنف الإلكتروني والتحرش الجنسي”، وفقا لتعبيرها.