القضاء الايطالي يحقق بوفاة غامضة لعارضة أزياء مغربية حضرت حفلات برلسكوني الجنسية

أعلنت السلطات الإيطالية عن وفاة عارضة الأزياء المغربية إيمان فاضل، في ظروف غامضة، وهي التي برزت بشكل قوي خلال ملف محاكمة رئيس الوزراء السابق، سيلفيو بيرلسكوني، ضمن ما يعرف باسم حفلات “بونغا بونغا” الجنسية التي كان يقيمها.

وأكد قضاة تحقيق إيطاليون، يوم أمس الجمعة، فتح تحقيق في جريمة قتل محتملة بعد الوفاة المثيرة للعارضة المغربية، التي كانت ضيفة معتادة على حفلات “بونغا بونغا”، حيث يعتقد أنها قد “سممت”.

ولقيت فاضل حتفها في الأول من مارس الجاري بعد شهر من دخولها مستشفى في ميلانو بسبب ألم حاد في المعدة، حيث أكدت لأصدقائها ومحاميها، في ذلك الوقت، أنها تعرضت للتسمم، ولم يتم الإعلان عن وفاتها سوى أمس.

وذكرت صحف إيطالية، أن إيمان فاضل، 33 عاماً، كانت تكتب كتاباً عن تجاربها، وأن قضاة التحقيق حصلوا على نسخة من نصه عقب وفاتها.

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وقال كبير ممثلي الادعاء في ميلانو لوكالة “رويترز”: “لم يحدد الأطباء بأي درجة من اليقين سببا يفسر الوفاة”، مشيراً إلى وجود “العديد من الأمور غير المعتادة” في السجلات الطبية للمتوفية.

وأدلت إيمان بشهادتها في 2012 خلال محاكمة برلسكوني الذي اتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.

وأدين برلسكوني في البداية قبل أن تتم تبرئته، حيث حكم قاض بأنه لم يكن على علم بعمر العارضة المغربية.

لكن ممثلين عن الادعاء وجهوا اتهامات جديدة بحق برلسكوني ،ومتهمين آخرين، برشوة بعض النساء اللائي حضرن تلك الحفلات لمنعهن من الإدلاء بالحقيقة خلال المحاكمة الأولى.