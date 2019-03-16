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صور: عبد الله أيت الشريف
تعرف مدرجات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حضورا جماهيريا “متميزا” لأنصار فريق الوداد البيضاوي، وذلك قبل دقائق من مباراة الفريق الأحمر بماميلوي صاندانز الجنوب إفريقي، برسم آخر جولات دور المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.
حوالي 25 ألف مناصر، اجتمعوا بالملعب، قادمين من الدار البيضاء، ارباط، ومختلف المدن المغربية، والهدف واحد هو تقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبين وتحقيق فوز ثمين، سيمكنهم من التأهل لدور الربع.
إليكم هذه الصور بعدسة “اليوم24” والتي تعكس ترصد الأجواء التي تسبق المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر حوالي 25 ألف ودادي بملعب مولاي عبد الله.. جماهير “بوحمرون” يخلقون أجواء رائعة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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