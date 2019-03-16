انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 20 من قوات السلام بتحطم مروحية جنوب السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 06:48 مساءً - أصيب 20 عنصراً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، من جراء تحطم مروحية كانت تقلهم، شرقي البلاد.

وقال باوراج أولوج أكولاتون، وزير الإعلام في ولاية مايووت، إن المروحية تحطمت يوم الجمعة، أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً في مطار مدينة "فقاك"، عاصمة الولاية.

وأوضح أكولاتون لوكالة "الأناضول" أن المروحية أقلعت من المطار ذاته، وعادت بعد دقائق للهبوط اضطرارياً من جراء عطل فني، إلا أنها اصطدمت بأشجار، ما تسبب بسقوطها.

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وأكد إصابة جميع الركاب، وهم 20 فرداً من القوات الأممية، مشيراً إلى أن عنصراً رواندياً أصيب بجراح خطيرة.

وأضاف أن القوة كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بمدينة "ملكال" (شمال شرق)، بعد انتهاء مهمة لتقييم الأوضاع الأمنية في فقاك، استمرت 5 أيام.

يشار إلى أن حادثاً مشابهاً وقع في مدينة أبيي (شمال)؛ لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 من القوات الأممية، في فبراير الماضي.