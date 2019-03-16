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مقتل جنديين تركيين شمالي العراق

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الخليج 365/ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن مقتل جنديين تركيين في اشتباك مع مسلحين ضمن عمليات يقودها الجيش شمالي العراق.

وقالت الوزارة بحسب "روسيا اليوم"، إن "جنديين تركيين قتلا واصيب ثمانية آخرون، في اشتباك مع مسلحين ضمن شمالي العراق".

وأكدت الوزارة، أن "ستة مسلحين بينهم امرأة جرى تحييدهم خلال العمليات".

وتوجه تركيا بشكل متكرر ضربات جوية لمواقع تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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