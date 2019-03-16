روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

انتقدت روسيا، السبت، العقوبات الدولية الجديدة بحق عدد من مسؤوليها لدورهم في الحادث البحري العام الماضي قبالة سواحل أوكرانيا، متوعدة بالرد على هذه الخطوة "غير الودية".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "حجة إدراج مواطنينا على قائمة العقوبات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي منافقة وساخرة".

وفي تصريح سابق مساء الجمعة، أكدت الوزارة أن روسيا "لن تترك خطوة الاتحاد الأوروبي غير الودية دون رد"، متهمة الأوروبيين بالانحياز عشية الانتخابات الرئاسية في 31 مارس/آذار.

ونددت بـ"كراهية روسيا" لدى واشنطن وأوتاوا، معتبرة أن العقوبات "لن تفضي إلى النتائج المرجوة من قبل الولايات المتحدة وكندا".

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كانت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا فرضت أمس الجمعة، عقوبات جديدة على مسؤولين روس "لمواصلة عدوانهم في أوكرانيا" بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأدرجت أسماء 6 مسؤولين لاحتجازهم سفنا أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة القرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ودعمهم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات 6 مجموعات دفاع ناشطة في القرم التي ضمتها روسيا في 2014 ومؤسستي بناء وطاقة.

وفي تعليقها على حادث توقيف 14 بحارا أوكرانيا العام الماضي بمضيق كيرتش، قالت الخارجية الروسية إن "خفر السواحل الروس قاموا بشجاعة بواجبهم للدفاع عن حدود بلادنا"، معتبرة أن الحادث ناجم عن "استفزاز" من الجانب الأوكراني، وأنه تم "وفقا لمعايير القانون الدولي".

ويقول محامون إن البحارة الأوكرانيين قد يتعرضون للسجن 6 سنوات لعبور الحدود الروسية بصورة غير مشروعة.