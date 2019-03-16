انت الان تتابع الحب يفوز.. زوجان يضعان الورود أمام مسجد نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ورد في مكان حادث نيوزيلندا

بطريقتهما الخاصة، عبر زوجان حديثان عن تضامنهما مع ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل52 شخصًا بالإضافة إلى إصابة العديد من المصلين الذين كانوا موجودين داخل المسجد، إذ قال موقع «نيوزيلند هيرلاد»، إن يوم زفاف ريس وكيلي كامبل صادف «أسود الأيام» بنيوزيلندا، كما وصفته رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، مضيفًا: «لكن بالرغم من ذلك، أبى الزوجان إلا أن يوقفا احتفالاتهما ويتضامنا مع ضحايا الحادث»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقام ريس وكيلي بوضع باقات الزهور التي تلقيانها بحفل الزفاف أمام أحد المساجد في مدينة تاورانجا، كتعبير عن تضامنهما مع قتلى الهجوم، البالغ عددهم 52 شخصا. وقالت ريس: «شعرنا بالضيق الكبير والحزن الشديد للأشخاص الذين فقدوا حياتهم»، مضيفة: «اعتقدنا أنه من الجيد أن نضع زهور الزفاف أمام المسجد