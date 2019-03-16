إماراتيون يتفاعون مع ردود ضاحي خلفان على وسيم يوسف

تفاعل إماراتيون في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر مع ردود ضاحي خلفان على وسيم يوسف حول كتاب صحيح البخاري.

وقال منذ ال الشيخ مبارك، هاشتاق جميل يوضح حب الإمارات للسنة و الإمام البخاري وعظم تقديرهم لشخصية تصدت ووأدت فكرة خبيثة في مهدها فشكراً للفريق ضاحي خلفان.

وذيل ال الشيخ تغريده بهشتاج :" #ضاحي_خلفان_يمثلني.

Advertisements

وجاء هذا الدعم لضاحي خلفان وسط سجاله المحتدم مع الداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي بدأ بخلاف حول كتاب ”صحيح البخاري“، قبل أن يتحول إلى معركة كلامية، ”خرجت عن أدب الحوار إلى التراشق والتهجم والتجريح الشخصي الذي يسيء للحوار ويقلل من قدر المتحاور ولا يفيد المتابع“، بحسب الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله.

وأشاد معظم المغردين الإماراتيين بضاحي خلفان، وأعربوا عن تأييدهم لموقفه بشأن ما وصفوه ”الدفاع عن السنة النبوية“، في إشارة إلى موقفه الرافض لفكرة وسيم يوسف الداعي إلى عدم منح قدسية لكتاب صحيح البخاري.

كما انتقدوا بشدة ما أسموه التطاول على ضاحي خلفان، وغرد الكاتب أحمد خليفة: ”لا يقال لرفيق درب الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه، والشيخ محمد بن راشد أنه يمر في مرحلة مراهقة متأخرة، لكن من يتجاوز على البخاري وعلماء الأمة لا نستغرب منه تطاوله على القمم، معالي الفريق ضاحي خلفان يمثلنا رغم عن خشمك !!ضاحي_خلفان_يمثلني”.