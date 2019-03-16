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سفارة السعودية في باريس توصي مواطنيها بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزه

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أوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا اليوم المواطنين من مقيمين و زائرين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات.

وطالبت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية :

‏(0033626238195- 0033673656324).

تواصلت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين من أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. 

وواصل أصحاب "السترات الصفراء" مظاهراتهم للسبت الـ18 على التوالي، حيث أخذت أشكالا جديدة من الاحتجاجات في محاولة للتصدي لانخفاض أعداد المشاركين في تلك الفعاليات، وذلك بالتزامن مع دخول الاحتجاجات شهرها الرابع.

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وأقدم المتظاهرون على إحراق وتدمير عدد من المحال التجارية في العاصمة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المتظاهرين أحرقوا عددا من المقاهي في باريس.

وأضافت أن عدد من سيارات الشرطة تم إحراقها على يد المتظاهرين الغاضبين.

ولفتت إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 30 متظاهرا من أصحاب "السترات الصفراء" خلال الاشتباكات اليوم في باريس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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