مذبحة نيوزيلندا تكشف عن "بطل مجهول"

اسماء السيد - عندما بدأ الإرهابي المسلح باطلاق النار نحو المصلين في مسجد لينوود في كرايستشيرش بنيوزيلندا، وسقط العشرات من الجرحى والقتلى، حاول كل من تواجد في المكان النجاة في حياته، إلا شخصا واحدا وهو عبدالعزيز ذو الأصول الافغانية، الذي حمل سريعا "ماكينة" بطاقات إئتمان وركض خلف المسلح إلى خارج المسجد، وصاح: "تعال إلى هنا!".

وعبدالعزيز البالغ من العمر 48 عاما يرفض ان يوصف بالبطل، مشيرا الى أن اي شخص مكانه كان ليفعل ما فعله.

ويقول شهود عيان إنه لولا تدخل هذا الرجل الشجاع، لكان وقع المزيد من الضحايا.

وطارد عبدالعزيز الارهابي الاسترالي ويدعى برينتون تارانت الذي قتل نحو 50 شخصا وأصاب العشرات، بعدما هاجم مسجدين في أعنف إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

شهود عيان أشادوا بموقف عبد العزيز البطولي في التصدي للإرهابي المسلح (أ.ب)

وذكرت الشرطة النيوزيلندية أن الإرهابي قتل 41 شخصاً في مسجد النور، قبل أن يقود سيارته لنحو 5 كيلومترات عبر البلدة، ويهاجم مسجد لينوود، حيث قتل 8 آخرين.

ونقل عن إمام مسجد لينوود اللطيف العلابي قوله إنه في بداية الهجوم، حطم رصاص الإرهابي احدى نوافذ المسجد، ثم دب الذعر في صفوف المصلين، وسمع اطلاق النار بكل مكان.

ويشير الإمام أنه في تلك اللحظة ظهر هذا الرجل (في إشارة إلى عبدالعزيز)، وتمكن من ملاحقة المسلح، وهزيمته.

مضيفا: "لو تمكن المسلح من الدخول إلى المسجد، فلربما متنا جميعا". وكان يتواجد بداخل المسجد نحو 60 أو 70 شخصًا.

ويبين عبدالعزيز انه القى "ماكينة" بطاقات الائتمان تجاه المسلح في محاولة لتشتيت انتباهه، وهو ما نجح بالفعل، حيث اسقط سلاحه على الأرض، وسارع راكضا إلى سيارته لاحضار سلاح جديد.

وعندما عاد بدأ من جديد باطلاق النار تجاه عبدالعزيز الذي راوغه بين عدة سيارات متواجدة في المكان، ثم اخذ السلاح الذي وقع على الأرض، وضغط على الزناد لكن الخزنة كانت فارغة.

ويكمل عبدالعزيز ما حصل بالقول إن ذخيرة الإرهابي نفدت من جديد، فركض إلى سيارته مجددًا، وحينها ظهرت وقمت بألقاء البندقية الفارغة من الرصاص تجاه زجاج سيارته الأمامي فتهشم على الفور، وهنا شعر المسلح بالذعر، وبدأ بترديد عبارات عنصرية، مثل "ساقتلكم جميعا"، ثم فر من المكان مسرعًا.

وتمكنت قوات من الشرطة النيوزيلندية في وقت لاحق من القاء القبض عليه.