عبد الرحمن البزري أكد أهمية تجنيب المخيمات الفلسطينية الأحداث الأمنية

أكّد الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري على أهمية تجنيب المخيمات الفلسطينية مزيداً من التوترات والأحداث الأمنية، وضرورة قيام الحكومة الجديدة بواجبها لجهة إعادة الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان. كلام البزري جاء بعد استقباله، في مكتبه، وفداً من جبهة "التحرير العربية" حيث تم التداول في الوضع على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وشدد المجتمعون على أهمية وحدة القوى الفلسطينية وإتمام المصالحة، وتوحيد الجهود لمواجهة صفقة العصر.

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