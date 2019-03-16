النشرة: العثور على جثة سوري مصاب بطلق ناري تحت التراب في جبعا ببعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "عناصر من قوى الامن الداخلي بعد بلاغ من مواطنين عثرت على جثة السوري ا .م مدفونة في التراب في بلدة جبعا غربي بعلبك على عمق 20 سنتم مصابة بطلق ناري من بندقية صيد".

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