بلدة حارة صيدا شيعت أحمد السارجي الذي قتل بنيجيريا على يد جماعة بوكو حرام

شيعت بلدة حارة صيدا وحركة "امل" المغترب أحمد السارجي الذي قتل في نيجيريا على يد جماعة بوكو حرام بعدما اختطف مع اثنين من موظفي الشركة التي يعمل فيها في مأتم مهيب شارك فيه اهالي البلدة والجوار اضافة الى ممثلين عن قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" .

وكان جثمان السارجي قد وصل الى مسقط رأسه حارة صيدا فجر السبت حيث استقبلته عائلته وابناء بلدته وسط اجواء من الحزن والحداد العام .

وألقى افراد اسرته النظرة الأخيرة عليه قبل تشييعه الى مثواه الأخير في موكب مهيب انطلق من وسط البلدة بعدما أم الصلاة على الجثمان مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله . وشارك في التشييع ممثلون عن قيادتي حركة أمل وحزب الله وحشد كبير من ابناء الحارة حيث ووري الجثمان الثرى في جبانة البلدة.