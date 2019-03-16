وهاب: عثمان يستمر باستفزازنا عبر ولدناته ولا أعرف ما مصلحة الحريري بهيجان هذا المخلوق

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يستمرّ في استفزازنا عبر ولدناته، والاستفزاز قد يؤدّي إلى مشكلة كبيرة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لا أعرف ما مصلحة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هيجان هذا المخلوق، ولكن للتذكير لن يتغيّر موقع الجاهلية ولا موقع الزعرورية. المراكز تتغيّر يا ذكي".