وفاة الرئيس الموريتاني السابق محمد محمود ولد أحمد لولي عن 76 عاما

أعلنت الرئاسة الموريتانية "وفاة الرئيس الموريتاني السابق محمد محمود ولد أحمد لولي‎، عن عمر ناهز 76 عامًا"، مبيّنةً أنّ "الحداد سيستمرّ 3 أيام ابتداءً من اليوم 16 آذار".

وحكم ولد أحمد لولي موريتانيا في الفترة ما بين 1979 و1980، قبل أن يتنازل عن الحكم للرئيس محمد خونه ولد هيداله، الّذي حكم البلاد حتّى الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1984 من قبل الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، الّذي يعيش حاليًّا في المنفى.

ومنذ ذلك الوقت، اعتزل المشهد السياسي، وعاد للحضور في تنصيب الرئيس السابق محمد ولد الشيخ عبد الله، كما ظهر مع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية.