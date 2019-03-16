لقاء سري بين رئيس "الشاباك" الإسرائيلي وقادة من "حماس" بالقاهرة الأسبوع الماضي

عَلِمت "إندبندنت عربية" أنّ "القاهرة شهدت الأسبوع الماضي لقاءً سريًّا بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، وقادة من "حركة حماس" الفلسطينية".

وأوضحت أنّ "اللقاء جاء بوساطة من رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، الّذي اقترح على أرغمان الاستماع مباشرة إلى شروط "حماس" لتهدئة طويلة، ولطرح الموقف الإسرائيلي بشكل مباشر. وذلك بعدما كانت المفاوضات تحصل بتحرّك مكوكي للمصريين بين مقرّي إقامة الوفدين الإسرائيلي والتابع لـ"حماس"، لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار".

ولفتت إلى أنّ "رئيس الشاباك الإسرائيلي وقبل لقائه وفد "حماس"، كان قد حصل على الضوء الأخضر من رئيس حكومته بنيامين نتانياهو، الّذي اطَّلع بعد اللقاء على كلّ ما دار في القاهرة"، مبيّنةً أنّ "أرغمان شدّد على مسألة المحتجزين، وجثّتي الجنديين الإسرائيليين المفقودين في غزة، وكذلك أكّد ضرورة التهدئة المطلقة الّتي تتضمّن وقف مسيرات العودة، والإرباك الليلي، وكلّ العمليات على الحدود".