المالية السودانية: صندوق النقد العربي أقرض السودان 300 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية السودانية أن "الحكومة السودانية وقعت مع صندوق النقد العربي اتفاقية قرضين بقيمة إجمالية 300 مليون دولار"، موضحةً أن "قيمة القرض الأول بلغت 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بينما القرض الثاني عبارة عن تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار".

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