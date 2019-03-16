أفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية بأن "زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاء من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان"، مشيرةً إلى أن "مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بإقليم بلوشستان ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.