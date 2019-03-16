أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "تقديرها لموقف تركيا وجهودها في تسليط الضوء على جريمة نيوزيلندا البشعة"، واصفةً دور أنقرة بـ"المتميز سيما موقف الرئيس رجب طيب أردوغان".
ولفتت إلى أن "تركيا تابعت مجريات الأحداث على الفور، وبذلت الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة"، مشيرةً إلى أن "الأمة الإسلامية تشعر بالاعتزاز تجاه هذا الدور، الذي يشكل حاضنةً لها ويحافظ على كرامتها ومكانتها".
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية مجزرة في مسجدي "النور" و"لينوود"، خلفت أكثر من 50 قتيلا، نفذّها الإرهابي الأسترالي "برينتون هاريسون تارانت".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": نقدر موقف تركيا وجهودها إزاء جريمة نيوزيلندا البشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.