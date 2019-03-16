"حماس": نقدر موقف تركيا وجهودها إزاء جريمة نيوزيلندا البشعة

أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "تقديرها لموقف تركيا وجهودها في تسليط الضوء على جريمة نيوزيلندا البشعة"، واصفةً دور أنقرة بـ"المتميز سيما موقف الرئيس رجب طيب أردوغان".

ولفتت إلى أن "تركيا تابعت مجريات الأحداث على الفور، وبذلت الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة"، مشيرةً إلى أن "الأمة الإسلامية تشعر بالاعتزاز تجاه هذا الدور، الذي يشكل حاضنةً لها ويحافظ على كرامتها ومكانتها".

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية مجزرة في مسجدي "النور" و"لينوود"، خلفت أكثر من 50 قتيلا، نفذّها الإرهابي الأسترالي "برينتون هاريسون تارانت".