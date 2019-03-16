اختبارات الحمض النووي لضحايا الطائرة الإثيوبية قد تستغرق 6 أشهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أنّ "اختبارات الحمض النووي الّتي تُجرى على أشلاء 157 راكبًا كانوا على متن الرحلة رقم 302، ربّما تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر".
وكان قد بدأ فريق من المحقّقين في باريس فحص الصندوقين الأسودين للطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، الّتي تحطّمت يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان على متن هذه الطائرة ركاب من أكثر من 30 جنسية.
ومع انتظار عائلات الضحايا لنتائج التحقيق، تعتزم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إقامة قداس يوم الأحد بإحدى الكاتدرائيات في أديس أبابا.
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