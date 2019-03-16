روحاني يدعو إلى مكافحة دولية للإسلاموفوبيا

دان الرئيس الإيراني حسن روحاني "الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا وأدى لمقتل أكثر من 50 شخصا"، داعيا إلى "مكافحة دولية ضد الإسلاموفوبيا"، مشيراً إلى أن "بعض الدول الأوروبية تشجع الإسلاموفوبيا".

ووصف الهجوم بـ"الهمجية والمؤلمة"، مشيرا إلى أن "الجريمة الأخيرة تظهر الحاجة إلى مكافحة دولية متعددة الأطراف ضد الإسلاموفوبيا"، لافتاً إلى أن "هذه الجريمة تظهر أن الإرهاب هو أحد أهم مشاكل العالم وكذلك الحاجة إلى مكافحة مشتركة ضد العنف والتطرف في أي مكان بالعالم".