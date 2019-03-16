باكستان تتعرف على 6 شهداء من مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد (أ ش أ) أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الدكتور محمد فيصل، اليوم السبت، التعرف على هوية ستة قتلى من الباكستانيين في هجوم إطلاق النار الذي شنه متطرف على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ونشر فيصل، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أسماء الستة قتلى، مشيرا إلى أنه لا يزال جاريا التعرف على جثامين ثلاثة باكستانيين لقوا حتفهم أيضًا في الهجوم أمس.

وكان متطرف أسترالي الجنسية يدعى برينتون تارانت ويبلغ من العمر 28 عاما قد أطلق النار على المصلين في المسجدين أثناء صلاة الجمعة، وبث جريمته في لقطات حية لمدة 17 دقيقة، ومَثُل اليوم أمام محكمة "كرايست تشيرش" ، حيث تم تجديد حبسه وسيمثل أمام المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.

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