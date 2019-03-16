مثير.. وزارة الصحة تستعد لفتح مستشفى استغرقت أشغاله 14 سنة

تستعد وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة، لإفتتاح مستشفى الجديد البناء بمدينة تمارة، والذي استغرقت أشغال بنائه أكثر من 14 سنة.

وقالت النقابة الوطنية لصحة في بيان لها إن هناك هفوات خطيرة عرفها إنطلاق بناء هذا المستشفى منذ حوالي 14 سنة، والتي كانت وراء هذا التأخير الذي أضر بصحة ساكنة تمارة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن انطلاق بناء مستشفى تمارة الجديد، كان قبل الشروع في بناء العديد من المستشفيات الاخرى، والتي بدأت في استقبال المواطنين منذ سنوات.

وأكد البلاغ أن اشغال البناء، كانت قد إنطلقت قبل إجراء الدراسات التقنية اللازمة، مما تسبب في عدد من عمليات الهدم وإعادة البناء، وتأخير إفتتاح المستشفى.