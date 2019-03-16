حاريث مرشح للغياب عن مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين

أصبح الدولي المغربي، أمين حاريث، من بين الأسماء المرشحة للغياب عن المنتخب الوطني المغربي، خلال الموعد المقبل، الذي سيجمع الأسود بمنتخب مالاوي، لحساب الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وودية الأرجنتين.
وأفادت تقارير إعلامية من ألمانيا، عشية اليوم السبت، أن لاعب شالكه يعاني من إصابة، ستحرمه بنسبة كبيرة من اللحاق بالمباراتين المقبلتين لـ “أسود الأطلس”، بعد استدعائه من طرف هيرفي رونار بالقائمة التي ضمت 33 لاعباً.
ومن المرتقب أن يرسل نادي شالكه تقريرا عن الحالة الصحية للاعبه حاريث، لطبيب الأسود عبد الرزاق هيفتي، للاطلاع عليها، قبل تأكيد غياب اللاعب الشاب عن التجمع الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي سينطلق بداية من يوم الإثنين.
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