“الكيراتين” يتسبب في تشويه وجه فتاة والضحية تقاضي إفريقيات صففن شعرها في صالون حلاقة

تستعد شابة مغربية إلى تقديم شكايتها إلى وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين المقبل، على إثر تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة بعد تصفيف شعرها في صالون حلاقة بحي الشرف بمراكش، على يد مهاجرات أفريقيات يعملن داخل الصالون.

وحسب ما كشفته مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية توجهت بشكاية إلى المكتب الجماعي، لحفظ الصحة بمراكش، قبل يومين، تفيد بكونها تعرضت لمضاعفات خطيرة بعد خضوعها لحصة تصفيف شعر بـ”الكراتين” استعملت خلالها المهاجرات الإفريقيات العاملات بالصالون مواد مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الضحية تعرضت لانتفاخ كبير وخطير على مستوى الجبهة والجبين، فضلا عن أضرار نفسية جسيمة، وخسائر مادية، وذلك في محاولتها للحد من مضاعفات للمواد التي استعملت في الكراتين.

ودخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، على الخط.

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وقال محمد الهرولي، رئيس المرصد في حديثه مع “اليوم24″، إن المحلات الحلاقة أصبحت تنبت كالفطر دون حسيب أو رقيب”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “ثمة حالات كثيرة لضحايا الصالونات لم يقدموا شكايات، على الرغم من مضاعفات التي تكون خطيرة في كثير من الأحيان”.