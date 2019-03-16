زيدان يقود “ثورة” من التغييرات في أول تشكيلة بعد عودته لريال مدريد

ثورة من التغييرات، تلك التي أجراها زين الدين زيدان، المدرب الجديد-القديم لريال مدريد، في أول ظهور له بعد عودته لقلعة “السانتياغو بيرنابيو”، وذلك في مباراة الأسبوع 28 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، أمام سيلتا فيغو.

وعمد زين الدين زيدان، إلى إعادة كل من الحارس كيلور نافاس، ومارسيلو، وإسكو، إلى الرسمية بمنافسات “الليغا”،بعد أن المدرب السابق سانتياغو سولاري، قد وضعهم بدكة البدلاء، في أبرز مباريات “الميرنغي”.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية:

كيلور نافاس

أودريوزولا

سبرجيو راموس

رافاييل فاران

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مارسيلو

توني كروس

لوكا مودريتش

إيسكو

أسينسيو

غاريث بيل

كريم بنزيمة