بعد 4 محاولات فاشلة.. شاب ينتحر بإلقاء نفسه من فوق عمارة

أقدم شاب يبلغ من العمر 33 سنة، أول أمس الخميس، على الإنتحار، بعدما رمى بنفسه من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية، بمدينة تمنصورت نواحي مراكش.

وقالت مصادر ل “اليوم 24” أن الهالك يعاني من بعض اظطرابات نفسية، بحيث أنه سبق أن أقدم على أربعة محاولات للإنتحار، فشلت كلها حتى تمكن في الخامسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشاب حاول بنفس الطريقة الإنتحار ووضع حد لحياته، في المناسبات الأربعة السابقة، لكن تدخل عناصر الوقاية المدنية، كان ينقده دائما من الموت.

الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بتمنصورت تحقيقا، في ضروف وملابسات الحادث المميتة.