عاجل – هذه تشكيلة الوداد الأساسية في المباراة الحاسمة أمام صانداونز الجنوب إفريقي

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي، عن تشكيلة الفريق الأساسية، التي ستخوض مباراة ماميلودي صانداونز الجنول إفريقي، بعد قليل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم سادس جولات المجموعة الأولى من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.
وسيدخل الفريق الأحمر بالتشكيلة الأساسية التالية:
محمد رضى التكناوتي، في حراسة المرمى، أشرف داري، عبد اللطيف نصير، محمد الناهيري، إبراهيم النقاش، يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي، ميشايل باباتوندي، اسماعيل الحداد، ومحمد أوناجم.
وسيكون الفريق الأحمر، مطالبا بتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة، إن هو أراد التاهل لدور ربع النهائي من أغلى المنافسات القارية.
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