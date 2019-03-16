مد “أحمر وأبيض” بالرباط..الوداد يتأهب لموقعة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية وعينه على التأهل

الرباط تلبس “الأحمر والأبيض”، ساعات قبل إنطلاق القمة القارية بين الوداد الرياضي وضيفه ماميلودي صان داونز من جنوب إفريقيا، وهي المباراة التي تندرج لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستحسم في مستقبل المجموعة بالمنافسات.

الوداد، الممثل الوحيد للكرة الوطنية بـ “تشامبيونز ليغ”، سيكون أمام ضرورة تحقيق الفوز بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في حال أراد الاستمرار بالمنافسة القارية، أمام خصم حسم بطاقة تأهله إلى الربع مبكراً، لكنه مصر على الانتقام من رجال فوزي البنزرتي، الذين فازوا عليهم بالنسخة السابقة للمسابقة هنا بالمغرب.

وكانت الجماهير الودادية قد أطلقت حملة للحضور بأعداد هامة إلى مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل دعم المجموعة في رحلتها القارية، والظفر بالنقاط الثلاث التي ستخولها للعبور إلى دور الربع دون إنتظار سيناريوهات الحسابات الدقيقة للفريقين أسيك ميموزا، ولوبي ستارز النيجيري.

في المقابل، وحد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة لكل مجموعة، باعتبارها ستكون حاسمة في تأهل الأندية المشاركة إلى المرحلة المقبلة، وإقراراً لمبدأ تكافئ الفرص

يشار إلى أن الوداد يحتل الرتبة الثانية بمجموعته، برصيد 7 نقاط أي بفارق ثلاثة عن خصمه صان داونز، الذي تأهل سلفاً إلى الدور الموالي،