تدخل أمني لفض اعتصام المكفوفين المعطلين بملحقة وزارة “الحقاوي”- فيديو

تدخلت عناصر الأمن صباح اليوم السبت، لفض اعتصام للمكفوفين، شرعوا في تنفيذه منذ الثلاثاء الماضي، داخل ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في شارع الأبطال في أكدال، في الرباط.

ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، تدخلت عناصر الأمن والقواة المساعدة، ووضعت حواجز حديدية لمنع اقتراب المكفوفون المعطلون من مبنى ملحقة الوزارة.

ورفع المكفوفون شعارات تندد بالتدخل الأمني، وتطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية، والاستجابة لملفهم المطلبي.

وكان المكفوفون المعطلبون لجؤوا للاعتصام بملحقة الوزارة، مهددين بالانتحار، إذا تدخلت العناصر الأمنية لفض الاعتصام، وأدخلوا معهم قنينة غاز ومواد قابلة للاشتعال إلى داخل المبنى.

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وكانت وزارة الحقاوي، قالت في بلاغ لها، إن المكفوفين البالغ عددهم 11 شخصا، اقتحموا المقر بعد الاعتداء على حارس الأمن الخاص الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران.

الاقتحام خلق حسب المصدر ذاته، حالة من الهلع والخوف في صفوف الموظفين، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لبعض الموظفات، حيث اضطر جميع الموظفين والمرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة فورا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية من الأخطار التي قد يتسبب فيها أي تصرف غير محسوب العواقب.