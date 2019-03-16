مقتل 4 مصريين بالهجوم المسلح على مسجدين بنيوزيلندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أن أربعة مصريين قتلوا الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، أمس الجمعة، وأسفرا عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات بجروح، فيما وجهت النيابة للإرهابي الأسترالي تهم القتل لـ49 والإبقاء عليه بالمعتقل حتى المقبلة بالخامس من نيسان/أبريل المقبل.

وأفاد بيان على صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك إن "السلطات النيوزيلندية تؤكد استشهاد أربعة مصريين وهم منير سليمان، وأحمد جمال الدين عبد الغني، وأشرف المرسي وأشرف المصري".

وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن "الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش".

وأضاف الوسيمي: "لقد تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى". وأكد الوسيمي أنه "لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين".

وندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وقال في بيان الجمعة إن هذا "الهجوم الإرهابي المروع، يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما)، منفذ الاعتداء على المسجدين، اليوم السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.

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واستمع مدرّب اللياقة البدنيّة السابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الهجوم بالإرهابي، وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

واعتمادا على نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، من المشتبه أن تارانت يؤمن بسيادة البيض.

وتم بث لقطات حية للهجوم على موقع فيسبوك من مسجد في مدينة كرايستشيرش كما تم نشر بيان على الإنترنت يندد المسلح فيه بالمهاجرين ويصفهم بالغزاة.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا يقود سيارته إلى مسجد النور، ثم يدخله ويطلق الرصاص بشكل عشوائي على من بداخله. وأظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد.

وفي مرحلة ما عاد المسلح إلى سيارته وغير الأسلحة وعاود دخول المسجد وبدأ من جديد في إطلاق النار. وكانت الكاميرا مثبتة على رأسه تسجل المذبحة.