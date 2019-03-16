انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا.. صدامات وتخريب في احتجاجات السترات الصفراء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة باريس.

إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم"، جاء خلافاً لمسيرات الأسابيع الماضية؛ إذ كانت تستعمل الغاز في ساعات الليل فقط.

وهدد ملثمون يرتدون زياً أسود مغايراً لـ"السترات الصفراء"، التجار الذين أغلقوا محلاتهم بتكسير زجاجها وإحراقها، وهددوا أيضاً الصحفيين بتحطيم معدات التصوير بذريعة أنهم لا يقولون الحقيقة، واعتدوا على بعضهم بالضرب.

وسادت حالة من الهلع في شارع الإليزيه وسط باريس على وقع أعمال الشغب وتحطيم الممتلكات.

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وتجمع اليوم السبت عدد كبير من متظاهري السترات الصفراء مقارنة بالأسابيع الماضية، ورشقوا الشرطة بما يقع في أيديهم.

المتظاهرون رددوا عبارات بينها: "لم يستجيبوا لنا جزئياً إلا بعد لجوئنا للقوة"، "الشرطة التي تستعمل القوة يجب أن تعامل بالقوة".

وأغلقت جميع المحلات في جادة الإليزيه أبوابها مع انطلاق المظاهرات، ودعت قيادة "السترات" عبر منابرها لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم، و"التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت 16 مارس".