انت الان تتابع تفاصيل خبر مؤتمر "عرب المستقبل" بإسطنبول يناقش واقع النظام العربي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لبحث معالم رؤية جديدة لعرب المستقبل، اليوم السبت، بمدينة إسطنبول التركية، تحت عنوان "عرب المستقبل... من أمة رعايا إلى أمة مواطنين".

وقال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية: إن "الذي أغرق عالمنا العربي هو النظام الفاسد الذي أدخل بلادنا العربية بحروب أهلية وحروب باردة، والذي يعتبرنا رعايا وتبعاً له، يسمون أنفسهم أولياء أمر وهم عبارة عن أنظمة ديكتاتورية ظالمة"، بحسب صحيفة العربي الجديد.

وينظم المؤتمر على مدى يومين مؤسسة "المجلس العربي" التي يرأسها المرزوقي، بحضور أكثر من 350 مشاركاً من المفكرين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين من مختلف البلدان العربية.

وأوضح أن "هذه الأنظمة جعلتنا أمة لا تنتج في جميع الصعد لا علمياً ولا اقتصادياً ولا إبداعياً"، لافتاً إلى أن الحل يكمن في "عدم التعامل مع هذه الأنظمة مطلقاً، إذ إنه بنهاية هذه الأنظمة ستكون بداية الشعوب وبداية النهضة".

وأشاد المرزوقي في كلمته بالشعوب الثائرة التي تتحرك في السودان والجزائر ومصر، مضيفاً: إنه "نحن أمة لا ولن تموت، وعلينا مواصلة النضال لمواجهة هذه الأنظمة السياسية الفاسدة".

من جهتها، قالت الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في كلمة مسجلة بالمؤتمر: إن "هذا المؤتمر يتلمس المستقبل الذي لا ينبغي أن يشبه الماضي أو الحاضر المتحكم في كثير من تفاصيله قوى الثورة المضادّة".

وأردفت أن "ثورات الربيع العربي أطاحت تلك الأطروحات، التي كانت تسعى لتنميط شعوب المنطقة العربية ومعاداة القيم المدنية العالمية، كالمدنية والحرية وحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن شعوب منطقتنا أثبتت أنها تتوق للحرية، ولبناء دول تقوم على أسس المواطنة وحقوق الإنسان".

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وأشارت الناشطة اليمينة إلى أن "المستقبل الذي لا يتضمن المواطنة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة لم يعد يقبل به أحد"، مؤكدة أن الشعوب قادرة على إسقاط الاستبداد بكل مستوياته وأنواعه.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، إلى مناقشة معالم رؤية اندماجية جديدة في المنطقة، مرتكزة على التشبيك الأفقي بين مختلف قوى التغيير الفاعلة في المجتمع العربي، بحسب بيان صادر عن "المجلس العربي"، الذي ينظم المؤتمر.

وشدد المجلس في البيان على السعي إلى إطلاق حوار جدّي ومعمق بخصوص بناء رؤية بديلة للعرب في المستقبل، وتحليل الديناميكيات الكامنة وقوى التغيير الفاعلة في المجال العربي، مقابل القوى المعوقة لبناء دولة المواطنة.

كما عبر عن أمله إطلاق مسار تفكير مشترك بين نخب مختلف أقطار المنطقة، حول إعادة تعريف الهوية الجمعية لشعوب المنطقة، وشروط بناء أمة المواطنين على أنقاض أمة الرعايا.

ويضم المؤتمر خمس ورش عمل مغلقة، ويشارك فيها على مدى يومين 170 شخصية بارزة من المفكرين والباحثين والصحفيين من مختلف البلدان العربية.

وتناقش ورش العمل صياغة السيناريوهات الممكنة والمناسبة للسردية العربية البديلة في المستقبل، ومعرفة إمكانية وحدود القوى الفاعلة ومدى قدرتها على تحقيق دولة المواطنة.

وتبحث الورش كيفية تعزيز دور الإعلام العربي في تطوير الوعي السياسي للمواطنين، والتأثير الإيجابي في الرأي العام.