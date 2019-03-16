انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلندا تطلب من ترامب إبداء التعاطف والمحبة مع المسلمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - طالبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإبداء "التعاطف والمحبة" حيال كل المجتمعات المسلمة، وذلك بعد ساعات من الاعتداء الإرهابي على مسجدين للمسلمين في بلادها ومقتل 51 مصلياً، أمس الجمعة.

وأكدت أرديرن، خلال تصريحات للصحفيين، بمقر البرلمان في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، اليوم السبت، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من ترامب بعد الاعتداء الإرهابي، حيث أبدى استعداده لتقديم المساعدة لسلطات بلادها.

وقالت أرديرن: "رديت على سؤال ترامب بشأن كيفية تقديم المساعدة لنيوزيلندا، بالقول رسالتي كانت التعاطف والمحبة من أجل كافة المجتمعات المسلمة".

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وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه تحدث مع أرديرن "عقب الهجمات المرعبة" على المسجدين، وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في التحقيقات.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "أبلغت رئيسة وزراء نيوزيلندا استعدادنا لتقديم أي مساعدة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على المسجدين".

وأقدم أمس مسلح أسترالي برفقة آخرين على اقتحام مسجدين في نيوزيلندا وإطلاق النار بشكل مباشر على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً بين صفوف المصلين، ومصيباً العشرات.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة القتل.