شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بريطاني يزور المركز الثقافي الاسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وفد بريطاني ضم ممثلي عن الحكومة البريطانية ورجال دين من مختلف الأديان وجمعيات مدنية ورسمية في المملكة المتحدة عن إدانتهم بشدة للهجومين الارهابيين اللذين استهدفا مسجدين بوسط مدينة (كرايست تشيرش) في نيوزيلندا أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المصلين.

وأعرب الوزير البريطاني عن إدانة بلاده لهذا الهجوم الإرهابي ووقوف بريطانيا مجتمعة ضد هذه الأعمال الارهابية مشدداً على أن" الهجوم لا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان".

وأكّد أن هذا العمل الإجرامي خطر على الأمن والسلام بين الناس، مؤكداً ضرورة الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمعات وبث العداوة والكراهية بين الناس .

من جهته، دان مدير المركز الإسلامي الثقافي الدكتور أحمد الدبيان بأشد العبارات الاعتداء الأثم على المسجدين مؤكداً أن هذا الاعتداء الإرهابي يدل على أن الاٍرهاب لا دين ولا ملة له ويجب على الجميع من مسؤولين وجمعيات رسمية ومدنية التصدي له بقوة .