مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجيش اليمني يدك أوكار المليشيا الانقلابية
أعلنت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، السبت، مقتل 25 حوثيا، بينهم 3 قيادات ميدانية، وإصابة العشرات في معارك بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأصدر المركز الإعلامي للعمالقة بيانا، وصلت لـ"العين الإخبارية" نسخة منه، جاء فيه: إن "قواتها بمشاركة وحدات من اللواء 20 مشاة ومقاتلات التحالف العربي، نفذت عملية تطهير واسعة في وادي المقصب وجبل المثهبة والتلال الحمر ومنطقة اليقضة، المحيطة بمدينة البرح غربي المحافظة.
وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 25 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي، وجرح العشرات، بجانب تناثر عشرات الجثث الحوثية في وادي "المقصب" بعدما لاذت بقايا العناصر بالفرار.
وبحسب البيان، فإن من بين القتلى 3 قيادات ميدانية، وهم "عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، وعبدالملك أحمد القابلي".
وتشهد جبهة البرح منذ أسابيع حشودا حوثية متواصلة، بينما تشن ألوية العمالقة والمشاة (20-21) بإسناد مدفعية وطيران التحالف عمليات ضد أوكار المليشيا، ونجحت في تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتتكبد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية بشكل شبه يومي في عدة جبهات باليمن، جراء غارات التحالف العربي، ونيران الجيش اليمني.
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