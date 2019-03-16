محمد بن زايد يستقبل رئيس زيمبابوي لدى وصوله الإمارات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، الذي وصل العاصمة أبوظبي في زيارة عمل.

وكان في استقبال رئيس زيمبابوي لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، مساء السبت، أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع.





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كما حضر مراسم الاستقبال نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.





ووصل رئيس زيمبابوي على رأس وفد يضم الفريق سيبوسيسوز وزير الخارجية والتجارة الدولية، وميثولي نيكوبا وزير المالية وتطوير الاقتصاد، ووينستون شيتاندو وزير التعدين وتنمية المناجم، واللواء فيليب فاليريو سيباندا قائد قوات الدفاع.



