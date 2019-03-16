انت الان تتابع صحف بريطانيا: الإرهاب «اليميني» أخطر من «الإسلامي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رابطة مناهضة التشهير: خلال العقد الماضي 73.3% من أعمال القتل في الولايات المتحدة مرتبطة بمتطرفين يمينيين محليين، و23.4% فقط مرتبطة بمتطرفين إسلاميين

تناولت الصحف البريطانية الكبرى في افتتاحياتها ومقالاتها، اليوم السبت، الهجومين المروعين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، ذلك الحادث الذي راح ضحيته 49 قتيلا وعشرات المصابين من المصلين الموجودين داخل المسجدين. وانتهت معظم التقارير والتحليلات إلى أن «الإرهاب اليميني» بات خطرا داهما يهدد الغرب، ويستدعي مواجهته بحسم، كما ظهر إجماع على أن شركات التكنولوجيا العملاقة لا تفي بواجباتها في الحيلولة دون استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار اليمين المتطرف.

تهديد وجودي ينبه "جيسون بروك" في الجارديان إلى أن إرهاب اليمين المتطرف كان في تصاعد في العقد الأخير من القرن العشرين، إذ يقول، في مقال تحليلي، إن «إرهاب اليمين المتطرف» يشبه من حيث الأصول ما وصفه بـ«التطرف الإسلامي»، غير أنه يعتقد أن إرهاب اليمين أكثر تهديدا، وضرب عدة أمثلة على

تهديد وجودي

ينبه "جيسون بروك" في الجارديان إلى أن إرهاب اليمين المتطرف كان في تصاعد في العقد الأخير من القرن العشرين، إذ يقول، في مقال تحليلي، إن «إرهاب اليمين المتطرف» يشبه من حيث الأصول ما وصفه بـ«التطرف الإسلامي»، غير أنه يعتقد أن إرهاب اليمين أكثر تهديدا، وضرب عدة أمثلة على ذلك.

وعن هذا التطرف في القرن الحادي والعشرين، يقول بروك إنه رغم أن «العنف المتطرف الإسلامي كان أكثر شيوعا وإهلاكا في أوروبا، فإن الدلائل على التهديد الذي يشكل عنف اليمين المتطرف كانت قائمة منذ فترة طويلة».

ففي عام 2017، وقعت 5 هجمات إرهابية في المملكة المتحدة، أُرجعت إلى المتطرفين اليمينيين، أما في أمريكا فإن نشاط اليمين المتطرف العنيف كانت له علاقة بقتل 50 شخصا على الأقل عام 2018، حسب بروك.

ويشير الكاتب إلى بحث أجرته رابطة مناهضة التشهير، جاء في إحدى نتائجه أنه خلال العقد الماضي 73.3% من كل أعمال القتل في الولايات المتحدة مرتبطة بالمتطرفين اليمينيين المحليين، بينما 23.4% فقط من هذه الأعمال مرتبطة بمتطرفين إسلاميين».

ويرى بروك أن كلا من المتطرفين الإسلاميين واليمينيين يعتقدون أن مجتمعاتهم تواجه تهديدا وجوديا، ما يفرض على كل فرد التزاما بالقتال لدفعه.

التعاطف وحده لا يكفي

وتشرح معصومة رحيم، وهي كاتبة ومتخصصة في الطب النفسي، كيف أن الصدمة مما قرأته من أخبار عن المذبحة التي وقعت في المسجدين في كرايست تشريتش، عقدت عقلها عن استيعاب ما حدث.

وفي مقال رأي نشرته في "الجارديان" بعنوان «المسلمون بحاجة لأكثر من مجرد المشاعر والدعوات»، خاطبت معصومة المتعاطفين قائلة: «مشاعركم ودعواتكم لن تحفظ حياتنا، بينما أفعال السياسيين ووسائل الإعلام تدمرها بلا شك».

وتشكو الكاتبة: «نحن نتعرض يوميا للهجوم من جانب وسائل الإعلام، كما نتعرض للشيطنة من جانب الناس الذين يسنون قوانين، والناس الذين لهم تأثير كبير فى الرأي العام».

وأفردت صحيفة التايمز تسع صفحات، إضافة إلى افتتاحية، لمتابعة تفاصيل الجريمة المروعة، إذ انفردت بالكشف عن أن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، وليس شرطة مكافحة الإرهاب، هو الذي يقود ما وصفته بتحقيق في علاقات «الإرهابي برنتون تارانت»، المتهم في مجزرة كرايست تشيرتش، وصلاته في بريطانيا.

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وتنقل الصحيفة عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله: «إن الجهاز يراجع البيان المكون من 74 صفحة، والذي نشره تارانت على الإنترنت، ويدعو فيه إلى قتل شخصيات منها صديق خان، عمدة لندن المسلم».

وفي مقال رأي تحليلي، قال ماجد نواز، الخبير في قضايا التطرف: «إن المسلمين يشعرون فعلا بالخوف والألم لكنهم لا يجب أن يستسلموا أمام الكراهية».

ويحكي نواز، وهو أحد مؤسسي منظمة «كويليم» لمكافحة التطرف، قصة تعرضه الشهر الماضي لاعتداء عنصري من شخص صاح في وجهه وسبّه، وقال إنه لم يكن يتصور، قبل خمس سنوات، أن يتعرض لمثل هذا الموقف.

ثمار التعصب

وفي مقال افتتاحي، تقول التايمز: «إن جريمة كرايست تشيرتش المروعة هي ثمار التعصب»، مشيرة إلى أن القتل الشنيع لعشرات المصلين المسلمين في كرايست تشيرتش هو «مثال على ثقافة كراهية الأجانب السامة التي تنمو مع وسائل الدعاية الرقمية»، مطالبة شركات التكنولوجيا العملاقة بأن «تقضي بسرعة على قدرة إمكانية استخدام منصاتها لتحقيق أغراض لا إنسانية».

وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة وزراء نيوزيلندا عن أن المهاجرين هم نيوزيلنديون وليسوا غرباء، قالت الصحيفة إن «هؤلاء الذين تهددهم الكراهية ومعاداة الأجانب ليسوا خارجيين، بل مواطنون، ورفاهيتهم وسلامتهم لا تنفصل عن رفاهية وسلامة الآخرين في مجتمع حر، إنهم "نحن"».

وكانت صحيفة فايننشال تايمز أكثر صراحة في انتقاد «تجاهل صعود المتطرف لفترة أطول من اللازم»، مشيرة إلى أن المتطرفين اليوم يلقون التشجيع من الزعماء الشعبويين، قائلة: «إن أتباع اليمين المتطرف يستمدون القوة من السياسيين في الديمقراطيات الغربية الذين غيروا حدود النهج السياسي المقبول».

لن يستطيعوا تغييرنا

وفي السياق نفسه، تقول ديلي تليجراف، في مقال افتتاحي، إن قتل المصلين من النساء والأطفال والرجال والشيوخ في المسجدين في كرايست تشيرتش عمل وحشي فظيع، صُمم من أجل وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أن هذه الوسائل سارعت إلى حذف الفيديو الذي بثه منفذ الهجوم على منصاتها، فإن هناك أسئلة يجب أن توجه عن الواجبات التي يتعين أن تفي بها هذه الوسائل بوصفها مضيفة هذا المحتوى، خاصة عندما تكون هناك دلائل تحذيرية على أن القاتل يخطط لشيء ما.

وتعتقد الصحيفة أنه «لا يمكن لأحد أن يوقف التغيير التكنولوجي في وسائل الاتصالات، ولكن هذا تواكبه مسؤولية أخلاقية»، قائلة: «لو لم تمارس الأخلاقيات، فيجب سن قوانين لتطبيقها».

ونشرت "ديلي تليجراف" مقالا لإيد حسين، وهو باحث معروف في شؤون التطرف، وبخاصة الإسلامي، بعنوان "عنصريو اليمين المتطرف يريدون تدمير مجتمعاتنا المنفتحة"، إذ يقول إن «هدف الشرير مرتكب هجوم نيوزيلندا هو تقويض الغرب، مثله مثل قتلة التنظيمات الإسلامية»، مضيفا: «إننا نواجه تهديدا جديدا لمجتمعاتنا المنفتحة».

وأضاف أن الملايين ماتوا في حربين عالميتين كي ينشئوا هذه المجتمعات المفتوحة لنا، وعلينا أن نحافظ للأجيال القادمة التي لم تولد بعد، على قيم الحكم العلماني، واحتفاظ الإنسان بدينه لنفسه، والحريات الفردية، والدول القومية القوية والمساواة بين الأعراق والأجناس أمام القانون.

ويختتم إيد مقاله بالقول: «لا الإسلاميون ولا دعاة تفوق العنصر الأبيض يستطيعون تغييرنا».

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