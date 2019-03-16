باكستان: فقدان 9 أشخاص في حادث نيوزيلندا الإرهابي

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هجوم نيوزيلندا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم السبت، فقدان 9 باكستانيين منذ وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، أمس الجمعة، والذي راح ضحيته 49 شخصا، وذكرت قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية، أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أصدر قائمة بأسماء المواطنين الباكستانيين المفقودين منذ وقوع الهجوم، مضيفا أن بعثة باكستان في نيوزيلندا تحاول التوصل إلى مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن باكستانيين اثنين قد لقيا مصرعهما بعد أن فتح إرهابي النار على المصلين في مسجد «النور» بشرقي نيوزيلندا.
كانت الخارجية الباكستانية، أعلنت أمس الجمعة، إصابة 4 مواطنين باكستانيين وفقدان 5 آخرين بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس. كان مدير مستشفى «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، جريج روبرتسون، قد أكد صباح اليوم، مغادرة 7 أشخاص من مصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، المستشفى عقب تلقيهم العلاج
كانت الخارجية الباكستانية، أعلنت أمس الجمعة، إصابة 4 مواطنين باكستانيين وفقدان 5 آخرين بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس.
كان مدير مستشفى «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، جريج روبرتسون، قد أكد صباح اليوم، مغادرة 7 أشخاص من مصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.
وقال روبرتسون: «إن 11 شخصا من المصابين في العناية المركزة وحالتهم خطيرة للغاية»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقديم العلاج لنحو 39 مصابا.
وأضاف: «هناك حالة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات تم إرسالها إلى مستشفى ستارشيب وهي حاليا في قسم الحالات الحرجة».
وقالت الشرطة، إنها ستكون حاضرة أكثر في المرحلة المقبلة تحسبا لوقوع أية هجمات إرهابية محتملة.(التفاصيل)
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