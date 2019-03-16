باكستان: فقدان 9 أشخاص في حادث نيوزيلندا الإرهابي

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هجوم نيوزيلندا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم السبت، فقدان 9 باكستانيين منذ وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، أمس الجمعة، والذي راح ضحيته 49 شخصا، وذكرت قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية، أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أصدر قائمة بأسماء المواطنين الباكستانيين المفقودين منذ وقوع الهجوم، مضيفا أن بعثة باكستان في نيوزيلندا تحاول التوصل إلى مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن باكستانيين اثنين قد لقيا مصرعهما بعد أن فتح إرهابي النار على المصلين في مسجد «النور» بشرقي نيوزيلندا.

كانت الخارجية الباكستانية، أعلنت أمس الجمعة، إصابة 4 مواطنين باكستانيين وفقدان 5 آخرين بعد الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس. كان مدير مستشفى «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، جريج روبرتسون، قد أكد صباح اليوم، مغادرة 7 أشخاص من مصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، المستشفى عقب تلقيهم العلاج