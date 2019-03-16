داوود نبي.. أفغاني افتدى طفلا في حادث نيوزيلندا

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لم تكن وفاة داوود نبي في حادث المسجدين بنيوزيلندا، من القصص العادية لضحايا الحادث الإرهابي، خاصة أنه مات في سبيل حماية طفل آخر كان قد أصابه الرعب من النيران

لم يكن الحاج داوود نبي، يعرف أن المكان الذي اختاره ليكون أملًا لحياة جديدة يعيشها في ظل ظروف أفضل، سيكون هو أيضًا الذي يشهد أنفاسه الأخيرة، بعد أن قُتل بدم بارد على أيدي برينتون تارانت منفذ مجزرة مسجدين نيوزيلندا أمس. نبي الذي كان من بين اللاجئين الذين جاؤوا إلى نيوزيلندا من أفغانستان، بحثًا عن حياة كريمة وعيشة راضية، لم يكن في حسبانه أن تمسكه بدينه ورغبته الدائمة في الوجود بالمسجد لفترات طويلة ستكون هي السبب في قتله على أيدي تارانت، والذي أزهق حياة 50 آخرين كانوا من بين الملصين في المسجدين.

ووجدت شبكة "سي إن إن" في قصة نبي ما يمكن أن ينوب عن العديد من الضحايا، الذين معظمهم من الأشخاص الذين فضلوا اللجوء إلى نيوزيلندا ليبدؤوا حياة جديدة. نيوزيلندا عن «اعتداء المسجدين»: يوم أسود في تاريخنا طلب نبي اللجوء في نيوزيلندا قبل أكثر من 40 عامًا بعد فراره من أفغانستان مع ولديه، واستقر

ووجدت شبكة "سي إن إن" في قصة نبي ما يمكن أن ينوب عن العديد من الضحايا، الذين معظمهم من الأشخاص الذين فضلوا اللجوء إلى نيوزيلندا ليبدؤوا حياة جديدة. نيوزيلندا عن «اعتداء المسجدين»: يوم أسود في تاريخنا طلب نبي اللجوء في نيوزيلندا قبل أكثر من 40 عامًا بعد فراره من أفغانستان مع ولديه، واستقر في عام 1977 بمدينة كرايستشيرش، وهو المكان الذي استطاع أن يحصل فيه على منزله، ليبدأ منح الأمل والسلامة له ولأسرته لبناء حياة جديدة.

ويعتقد أن نبي هو أولى ضحايا حادث الهجوم على مسجد كرايستشيرش الإرهابي، وهو يبلغ من العمر 71 عامًا، عُرف عنه الود والأخلاق الحسنة، وكان من بين الأشخاص الذين يحظون باحترام الجالية المسلمة التي تعيش في نيوزيلندا".

وقال ابنه عمر لوكالة الأنباء الفرنسية AFP: إن والده وصف نيوزيلندا بأنها "قطعة من الجنة"، وكان دومًا ما يرى أن خطوة الانتقال إلى هذا البلد موفقة لبدء حياة سعيدة على كل المستويات.

عمر الذي لا يزال يعي آخر اللحظات التي جمعته بأبيه خلال الأيام التي سبقت الحادث، أكد أنه كان دائم الابتسام ويسعى دومًا لخدمة الآخرين حتى وإن كان الأمر ليس في استطاعته. Advertisements مفاجأة.. سفاح نيوزيلندا أرسل بيانا للسلطات قبل الهجوم لا يزال عمر لم يستوعب بالكامل أمر مقتل والده على أيدي الإرهابي تارانت، إلا أن في بطولة أبيه التي صاحبت وفاته، ما يعزي الابن عن فقدان الأب الشجاع.

عمر الذي لم يكن موجودًا بالمسجد أثناء العملية الإرهابية، استطاع أن يتحدث إلى بعض الذين نجوا منها بعد استقرار الأوضاع، وعرف من خلالهم أن أباه قد قُتل بعد أن تلقى دُفعة غير محددة من الرصاصات أثناء حمايته لأحد الأطفال من النيران العشوائية للإرهابي.

وقال عمر: "أبي أُطلق عليه الرصاص وهو يحاول حماية شخص آخر من نيران الإرهابي المُسلح في مسجد دينز آفي".

وتحدث عمر نبي أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش، اليوم السبت: "أخبرني بتلك التفاصيل والد أحد أقرب أصدقائي.. لقد قال لي إن والدي غطى بجسده شخصا آخر لإنقاذ حياته من النيران المفتوحة بشكل عشوائي". منفذ «حادث نيوزيلندا» يؤكد عنصريته داخل المحكمة وتابع: "قفز أبي أثناء إطلاق النار لإنقاذ حياة شخص آخر مما أدى إلى وفاته".

وكان والده يدير الرابطة الأفغانية الموجودة بصفة مستمرة في المسجد، وهو ما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة بين العديد من أبناء الجالية الأفغانية الموجودة في نيوزيلندا، وتحديدًا مدينة كرايستشيرش. وحظيت قصة نبي باهتمام واسع على المستوى العالمي، خاصة أن بعض التقارير أكدت أنه أول من تلقى الرصاص عقب دخول برينتون تارانت إلى ساحة المسجد وفتحه للنيران صوب المصلين والموجودين في الموقع أمس. بالخرائط.. كيف استعد الإرهابي لهجوم نيوزيلندا؟ وتعد قصة داوود نبي هي واحدة من بين عشرات الضحايا، الذين أدموا قلوب العالم بمشاهد انهيارهم أمام رصاصات الغدر التي خرجت من سلاح تارانت، والذي ثبت -وفقًا للتحقيقات- انتماؤه لليمين المتطرف المعادي للمسلمين ووجودهم في الغرب.

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