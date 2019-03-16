انت الان تتابع مسؤول تركي: منفذ حادث نيوزيلندا قضى 46 يوما في أنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الإرهابي برينتون تارانت، منفذ «حادث نيوزيلندا»، زار تركيا أكثر من مرة عام 2016، وقال مسؤول تركي لقناة TRT عربي: «تقييمنا الأولي هو أن مرتكب الهجوم في كرايست تشيرش، سافر إلى تركيا عدة مرات وقضى فترة طويلة في البلاد»، مبينًا أنه «قدم إلى تركيا مرتين، الأولى عام 2016 حيث دخل البلاد في 17 مارس، وغادرها في 20 من نفس الشهر، والثانية في 13 سبتمبر وغادرها في 25 أكتوبر من نفس العام». وتابع: «ربما يكون قد سافر إلى بلدان أخرى في أوروبا وآسيا انطلاقا من تركيا. نحن نحقق حاليا في تحركاته واتصالاته داخل البلاد».
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن الإرهابي تارانت قد أقام 43 يوما في تركيا خلال زيارته الثانية. وكان تارانت قد خط عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، كان من بينها «آكلو الأتراك» وهي عصابات نشطت باليونان في القرن التاسع عشر الميلادي. وكتب للأتراك: «يمكنكم العيش في
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن الإرهابي تارانت قد أقام 43 يوما في تركيا خلال زيارته الثانية.
وكان تارانت قد خط عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، كان من بينها «آكلو الأتراك» وهي عصابات نشطت باليونان في القرن التاسع عشر الميلادي.
وكتب للأتراك: «يمكنكم العيش في سلام في أراضيكم على الضفة الشرقية للبوسفور، لكن إذا حاولتم العيش في الأراضي الأوروبية، وفي أي مكان غربي البوسفور، سنقتلكم ونطردكم يا صراصير من أراضينا».
وكشف موقع «نيوزيلندا هيرلاد» النيوزيلندي عن مفاجأة صاعقة، اليوم، إذ أكد أن مكتب رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، حصل على نسخة من بيان منفذ هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذ الهجوم الإرهابي.(التفاصيل)
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