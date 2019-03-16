إعصار “إيداى” يودي بحياة 24 شخصا

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

لقى 24 شخصاً على الأقل مصرعهم ، فيما فقد 50 أخرين في الأمطار الغزيرة جراء اجتياح إعصار”إيداى” شرق زيمبابوي .

وقالت وزارة الداخلية في زيمبابوى في بيان لها : إن عدد القتلى بلغ حوالي 24 على الاقل ، وأن هناك نحو 40 مفقود جراء الإعصار، ونتج عنه ألحق أضراراً بعدد من المنازل والشوارع والحقول التي اجتاحها .

يذكر أن إعصار”إيداى” كان قد أودي بحياة نحو 66 شخصًا في موزمبيق، وأكثر من 50 شخصاً في ملاوى، ونتج عنه اضرار مادية بالبنى التحتيه لتلك المناطق .